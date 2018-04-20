Пловец Морозов с рекордом стал чемпионом России на дистанции 50 м на спине 

Пловец Владимир Морозов завоевал золотую медаль на чемпионате России на дистанции 50 м на спине, сообщает ТАСС.
Морозов финишировал за 24,35 секунды и установил рекорд России. Предыдущий рекорд был закреплен за ним и Евгенией Рыловым — 24,52 секунды.
Вторым стал Климент Колесников, который показал результат 24,46 секунды, который установил новый рекорд мира среди юниоров. Тройку лидеров замкнул Сергей Фесиков — 24,79 секунды.
В соревнованиях по плаванию вольным стилем на дистанции 400 м первое место занял Александр Красных, показавший время три минуты и 45,84 секунды. Серебро завоевал Вячеслав Андрусенко — 3.47,25. На третьей строчке с результатом три минуты 48,46 секунды расположился Мартин Малютин.
На дистанции 50 м баттерфляем победителем стал Олег Костин, финишировавший за 23,14 секунды. Второе место занял Никита Королев, который показал время 23,42 секунды. Тройку лидеров замкнул Андрей Минаков — 23,59.