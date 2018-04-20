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Россиянин Колесников установил новый юношеский рекорд Европы в плавании на 50 м
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Россиянин Колесников установил новый юношеский рекорд Европы в плавании на 50 м 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский пловец Климент Колесников установил новый европейский рекорд среди юношей в плавании на спине на дистанции 50 метров. Россиянин проплыл дистанцию за 24,92 секунды во время квалификации чемпионата России, проходящего в Москве.
Колесников побил рекорд для своей возрастной категории, который он сам и установил на юниорском чемпионате Европы в 2016 году. Предыдущий рекорд спортсмена составлял 24,94 секунды.
17-летний Колесников является четырёхкратным чемпионом и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы на короткой воде.
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