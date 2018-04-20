Россиянин Колесников установил новый юношеский рекорд Европы в плавании на 50 м

Российский пловец Климент Колесников установил новый европейский рекорд среди юношей в плавании на спине на дистанции 50 метров. Россиянин проплыл дистанцию за 24,92 секунды во время квалификации чемпионата России, проходящего в Москве.

Колесников побил рекорд для своей возрастной категории, который он сам и установил на юниорском чемпионате Европы в 2016 году. Предыдущий рекорд спортсмена составлял 24,94 секунды.

17-летний Колесников является четырёхкратным чемпионом и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы на короткой воде.