Алехандро Домингес поздравил «Рубин» с 60-летием

«Рубин» в Твиттере опубликовал видеообращение бывшего нападающего команды Алехандро Домингеса . В ролике аргентинский форвард поздравил казанский клуб с 60-летием.

"Привет всем! В честь 60-летнего юбилея клуба я хочу передать мои поздравления всему казанскому «Рубину» , всем болельщикам, всем тем людям, кто был и является частью истории этого прекрасного и великого клуба!", — говорится в видеообращении Домингеса.

Напомним, форвард выступал за «Рубин» с 2004 по 2006 год, а также в 2009 году. В составе клуба из столицы Татарстана он один раз стал чемпионом России.

ЧООООООРРРРИ 😍😍😍@Chori1708 «Поздравляю всех болельщиков „Рубина“🎉👍 Бывший нападающий нашей команды Алехандро Домингес поздравил „Рубин“ с юбилеем🎉😃👍 💚❤А ты помнишь, про юбилей? 💚❤ 21 апреля все на Центральный🎁🎂 Купить билеты ОНЛАЙН: https://t.co/mAAS8AdRwE pic.twitter.com/KCE1N85uZ6

— „Рубин“ Казань (@fcrk) 20 апреля 2018 г.