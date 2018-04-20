Сироткин: в Баку ошибка приводит к столкновению или к серьёзной потери времени

Российский гонщик «Уильямса» в Формуле-1 Сергей Сироткин поделился впечатлениями от предстоящего Гран-при Азербайджана.

«Трасса с очень быстрым началом и концовкой круга, где-то рядом с максимальными скоростями за весь сезон. Медленная, извилистая средняя часть круга с недружелюбными поребриками и очень скользким гладким асфальтом. Любая ошибка на этой трассе приводит либо к столкновению, либо к серьёзной потери времени и позиций, поэтому тут гораздо важнее не пытаться добиться теоретического максимума, а выжать максимум из конкретных условий на трассе. Именно тот, кто увереннее себя чувствует или кому это позволяет машина, может круг за кругом отыскивать новые резервы. В гонке из-за гладкого покрытия могут возникать трудности с прогревом передних колес или, например, тормозов в случае машины безопасности, а также перегревом задних колёс из-за постоянных микроскольжений и вечных ускорений-замедлений», — сказал Сироткин в превью для своего сайта.