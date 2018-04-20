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«Милан» заинтересован в покупке Манджукича
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«Милан» заинтересован в покупке Манджукича 

Советский спорт 1 час назад
По информации Football Italia, «Милан» намерен продать форварда команды Николу Калинича, в связи с низкими показателями результативности.
Отмечается, что Манджукич недоволен тем, что тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отводит ему место на левой бровке, в то время как хорват предпочитает играть на острие.
На счету 30-летнего Калинича в текущем сезоне 35 матчей за «Милан», в которых он забил пять голов. В активе 31-летнего Манджукича 37 игр за «Ювентус» и 10 забитых мячей.
По данным transfermarkt, текущая стоимость Манджукича составляет 20 млн евро. Хорватский нападающий в своей карьере защищал цвета «Марсонии», «Загреба», «Динамо (Загреб)», «Вольфсбурга», «Баварии» и «Атлетико (Мадрид)».
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