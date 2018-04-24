Ещё
СМИ: Два тренера клубов РФПЛ поспорят за пост наставника «Ювентуса»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Два тренера клубов РФПЛ поспорят за пост наставника «Ювентуса» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Soccer News
Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера, если Массимилиано Аллегри решит покинуть клуб по окончании сезона.
Как сообщает Tuttosport, в число претендентов входят наставник московского «Спартака» Массимо Каррера и рулевой санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини.
Также потенциальными сменщиками Аллегри в «Ювентусе» называются Симоне Индзаги («Лацио»), Зинедин ЗиданРеал Мадрид») и Дидье Дешам (сборная Франции).
Ранее сообщалось, что Каррера будет отправлен в отставку, если не попадёт в зону Лиги чемпионов по окончании сезона.
RT на русском: последние новости
«Спартак» поздравил Массимо Карреру с днём рождения Фёдор Емельяненко проведёт мастер-класс по национальным видам спорта России в Японии «Ак Барс» третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оскорбивший чеченцев Уткин решил извиниться19
Левченко рассказала об идеальном размере груди18
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение