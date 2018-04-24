СМИ: Два тренера клубов РФПЛ поспорят за пост наставника «Ювентуса»

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера, если Массимилиано Аллегри решит покинуть клуб по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Каррера будет отправлен в отставку, если не попадёт в зону Лиги чемпионов по окончании сезона.