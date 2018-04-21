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«ТСК-Таврия» победила «Кызылташ» в матче чемпионата Крыма по футболу
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«ТСК-Таврия» победила «Кызылташ» в матче чемпионата Крыма по футболу 

ТАСС 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «ТСК— Таврия» из Симферополя на своем поле выиграл у «Кызылташа» из Бахчисарая со счетом 2:0 в 22-м туре чемпионата Крыма. Мячи забили Евгений Одинцов (10-я минута, с пенальти) и Гоги Шония (80).
Остальные матчи тура пройдут в воскресенье. «Кафа» на домашнем стадионе в Феодосии примет «Евпаторию», ялтинский "Рубин" — «Севастополь», а «Крымтеплица» из поселка Молодежное Симферопольского района — керченский «Океан».
Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 49 очков. Далее следуют: «Севастополь» (47), «ТСК— Таврия» (46), «Крымтеплица» (37), «Кызылташ» (24), «Океан» (21), «Рубин» (8), «Кафа» (7).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».
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