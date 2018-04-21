«ТСК-Таврия» победила «Кызылташ» в матче чемпионата Крыма по футболу

Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 49 очков. Далее следуют: «Севастополь» (47), «ТСК— Таврия» (46), «Крымтеплица» (37), «Кызылташ» (24), «Океан» (21), «Рубин» (8), «Кафа» (7).

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