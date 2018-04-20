Индийский крикет привлекает огромные средства

Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». Последний турнир Индийской премьер-лиги по крикету, в котором представлены таланты со всего мира, продемонстрировал великолепный рост статистики, пишет CNBC.

EPA/JON HRUSA

Первый матч показал, что число телезрителей увеличилось на 37% по сравнению с предыдущим годом, расходы на рекламу почти удвоились и около $94 млн были потрачены восемью участвующими командами на покупку 169 игроков на аукционе по сравнению с $14 млн и 66 игроками в 2017 году, как свидетельствует статистика. Популярной лиге исполнилось 11 лет, она является укороченной версией вида спорта под названием Двадцать20 (Twenty20). Матч обычно длится 3 часа, что быстрее по сравнению с другими форматами крикета, где игра может длиться от одного до пяти дней. Хотя репутация конкурента была кратковременно запятнана скандалом, в котором некоторые игроки согласились исправить конкретные аспекты матча, привлекательность IPL только увеличилась, говорят представители индустрии. Переломный момент для IPL произошел в сентябре прошлого года, когда принадлежащая Руперту Мердоку Star India выкупила пятилетние права на показ матчей лиги за беспрецедентную сумму в $2,55 млрд, сделав IPL одной из самых богатых спортивных лиг в мире. Специалисты по оценке из Duff and Phelps оценили бренд IPL в $5,3 млрд в 2017 году, что на 26% больше, чем за год до этого. Увидев популярность IPL, Facebook заплатил $600 млн за цифровые права на пять лет. По словам экспертов, это помогло повысить общие цены на медиа-права. Предложение IPL от Facebook застало многих в Силиконовой долине врасплох, так как это была одна из самых больших сумм, которую технологическая компания потратила на покупку прав на показ. Лига произвела огромное впечатление в Индии. «Сегодня это самое большое зрелище в стране. Это похоже на блокбастер Болливуда, который растянут примерно на 50 дней», — сказал Тухин Мишра, управляющий директор маркетингового агентства Baseline Ventures.