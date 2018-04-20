Пети: «Атмосфера в „Барселоне“ в 2000 году была прогнившей до основания»

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети в автобиографии вспомнил о своем переходе из «Арсенала» в «Барселону» летом 2000 года. Экс-футболист назвал в книге атмосферу в раздевалке каталонского клуба на тот момент «прогнившей до основания».

«Единственное, о чем я жалею в своей жизни, — мой переход из «Арсенала» в «Барселону». Когда я впервые вошел в раздевалку, чтобы поприветствовать своих новых одноклубников, многие из них даже не обратили на меня внимание, даже не сказали «привет». Вскоре я понял, что в команде было три клана: каталонцы, голландцы и все остальные. Вот это единство!»

Пети покинул «Барселону» спустя сезон, проведя за команду в общей сложности 37 игр, в которых он забил 1 мяч.