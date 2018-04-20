Жиру: «Перешёл в „Челси“, чтобы выигрывать трофеи»

Нападающий Оливье Жиру намерен добиться больших успехов в качестве футболиста «Челси».

"Я больше не игрок «Арсенала», поэтому моя цель — финишировать как можно выше с «Челси». Мы конкурентоспособны. Если брать последние 13 лет, что «Челси» является самым большим клубом Англии. Я перешёл сюда, чтобы выигрывать трофеи.

"Манчестер Сити" очень хорошо выступал в этом сезоне и благодаря этому стал чемпионом Англии. Но я считаю, что в следующем сезоне «Челси» будет способен бороться за титул. С нетерпением жду этого. Но сейчас нужно думать о том, как хорошо завершить текущий сезон. Мы должны оказывать давление на «Тоттенхэм» и до конца бороться за место в Лиге чемпионов. Кроме того, «Челси» хочет завоевать Кубок Англии", — цитирует Жиру Goal.