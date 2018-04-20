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Омская молодежь примет участие в XI Ежегодной комплексной спартакиаде среди студенческих отрядов проводников
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Омская молодежь примет участие в XI Ежегодной комплексной спартакиаде среди студенческих отрядов проводников 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В спортивном комплексе «Красная Звезда» 29 апреля с 10.00 до 14.00 состоится 4-й этап XI Ежегодной комплексной спартакиады среди студенческих отрядов проводников.
Бойцы сразятся в соревнованиях по мини-футболу, а также по черлидингу в двух номинациях: «Чир», «Чир-данс». Подведение итогов и награждение победителей состоится 29 апреля в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта.
Цель спартакиады — укрепление здоровья и привлечения студенческой молодежи к систематическим занятиям физкультурой и спортом, а также создание положительного имиджа движения студотрядов как объединения молодежи путем пропаганды здорового образа жизни.
Организатором спартакиады выступает Омское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
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