Ранее стало известно, что российский футболист оштрафован на один миллион рублей за оскорбление инспектора допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования.
"ФК «Локомотив» сожалеет об инциденте, связанным с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг— контроля. На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения Российскому антидопинговому агентству и Российскому футбольному союзу, а футболист принес свои извинения", — сказали ТАСС в пресс-службе московского клуба.