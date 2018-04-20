«Локомотив»: Инцидент с Денисовым — недопонимание в процессе заполнения протокола

Ранее стало известно, что российский футболист оштрафован на один миллион рублей за оскорбление инспектора допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования.