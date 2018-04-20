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В Вологодской области модернизируют центр лыжного спорта
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В Вологодской области модернизируют центр лыжного спорта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОГДА, 20 апр — РИА Новости. Крупнейший центр лыжного спорта и отдыха «Карпово» в Череповецком районе Вологодской области модернизируют к 2022 году в современный спортивный комплекс, который может использоваться для проведения межрегиональных и всероссийских соревнований, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.
"Развитие центра пройдет в три этапа — с 2018 по 2022 годы. Со временем комплекс планируется включить в федеральную программу развития спорта. Здесь должен развиваться не только спорт высших достижений, но и физкультура, активный отдых, в том числе семейный", — сказал Кувшинников.
По его словам, в центре лыжного спорта нужно построить биатлонное стрельбище, хоккейный корт, физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения тренировочных сборов по баскетболу, волейболу, тяжелой атлетике и боевым единоборствам. Также губернатор полагает, что необходимо нарастить естественные склоны для развития таких видов спорта как горные лыжи, сноуборд, фристайл, спортивный туризм и маунтинбайк. Глава региона уверен, что при этом параллельно следует заняться инфраструктурой: расширить парковку, привести в порядок подъездные пути, газифицировать здания, закупить необходимую технику. Кроме того, «Часть расходов возьмет на себя областной бюджет, часть — планируется привлечь в рамках государственно-частного партнерства. Мы практически закончили оформление правоустанавливающих документов, теперь эта база в полном объеме принадлежит Вологодской области. Сейчас нужно разработать концепцию развития „Карпово“, составить сметы на ремонт и начать готовиться к новым спортивным сезонам», — подчеркнул Кувшинников.
Он добавил, что в этом центре должны тренироваться сборные команды области и всего Северо-Запада страны и развиваться как минимум пять олимпийских видов спорта.
"Нам бы очень хотелось, чтобы здесь побывали наши прославленные чемпионы Денис Спицов, Максим Цветков и Анна Нечаевская", — резюмировал Кувшинников.
Центр «Карпово» появился в регионе с 2003 года. Он расположен в 40 километрах от Череповца и 90 километрах от Вологды на особо охраняемой природной территории. Общая площадь базы — 60 гектаров. В настоящее время в центре есть лыжероллерная и лыжные трассы, роликодром для конькобежцев, тренировочные круги для бега по пересеченной местности, два склона, оборудованных подъемниками, прокат спортинвентаря.
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