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Александр Поветкин защитил магистерскую диссертацию во владимирском вузе
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Александр Поветкин защитил магистерскую диссертацию во владимирском вузе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВЛАДИМИР, 20 апреля. Российский боксер Александр Поветкин успешно защитил магистерскую диссертацию по направлению «Государственное и муниципальное управление» во Владимирском филиале РАНХиГС. Вместе с ним магистром также стал боксер Эдуард Трояновский, сообщил ТАСС в пятницу директор филиала вуза Вячеслав Картухин.
"Защита состоялась 19 апреля. Поступление Александра Поветкина абсолютно для нас было неожиданностью. Показал он себя очень достойно. Человек без всяких завышенных требований, выполнил все, что необходимо по учебному плану, очень старательный студент. Не требовал для себя каких-то преференций, как все, приехал, защитился при всех", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе вуза, темой магистерской работы Александра Поветкина стала «Разработка оптимальной структуры исполнительных органов местного самоуправления (на примере администрации Чеховского муниципального района Московской области)».
Экс-чемпион мира и обязательный претендент на титул WBA в первом полусреднем весе россиян Эдуард Трояновский в своей диссертации изучал «Повышение эффективности деятельности органов власти субъекта РФ в сфере развития физической культуры и спорта (на примере Орловской области)».
"У нашего филиала хорошая репутация, у нас учились и заканчивали обучение более 15 героев России — летчиков-космонавтов, представители федеральных министерств и ведомств", — добавил директор филиала.
Александр Поветкин является членом общественного Совета по физической культуре и спорту при губернаторе Владимирской области, созданного весной 2014 года.
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