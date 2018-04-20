21 апреля состоится I Комплексная спартакиада студенческих педагогических отрядов

На базе «Средней общеобразовательной школы №7» соберутся 10 команд из отрядов Школы вожатского мастерства «С Вами!» и города Омска. Наравне со студентами состязаться будут и Школьные трудовые отряды. Старт спартакиаде даст торжественная линейка открытия.

На первом этапе соревнований вожатых ждут командные игры: волейбол и баскетбол. В умении владеть мячом сойдутся смешанные команды.

В рамках Комплексной спартакиады будет объявлен конкурс на лучшую поддержку, ведь студотрядовцы, работающие с детьми, точно владеют мастерством настоящего болельщика. Следующий этап состязаний состоится в мае — педагогические отряды встретятся на футбольном поле.