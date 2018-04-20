Ещё
21 апреля состоится I Комплексная спартакиада студенческих педагогических отрядов
Далее:
Читайте также:
Ещё

21 апреля состоится I Комплексная спартакиада студенческих педагогических отрядов 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
На базе «Средней общеобразовательной школы №7» соберутся 10 команд из отрядов Школы вожатского мастерства «С Вами!» и города Омска. Наравне со студентами состязаться будут и Школьные трудовые отряды. Старт спартакиаде даст торжественная линейка открытия.
На первом этапе соревнований вожатых ждут командные игры: волейбол и баскетбол. В умении владеть мячом сойдутся смешанные команды.
В рамках Комплексной спартакиады будет объявлен конкурс на лучшую поддержку, ведь студотрядовцы, работающие с детьми, точно владеют мастерством настоящего болельщика. Следующий этап состязаний состоится в мае — педагогические отряды встретятся на футбольном поле.
Советский спорт: последние новости
Гвардиола по-прежнему заинтересован в трансфере Мареза Омская молодежь примет участие в XI Ежегодной комплексной спартакиаде среди студенческих отрядов проводников Клопп заявил, что планирует вернуться в "Боруссию" Дортмунд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
В РФС прокомментировали инцидент с Денисовым
Российский чемпион возил кокаин и попался коллегам
«Арсенал» останется без главного тренера2
Слепцова родила сына
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение