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«Арсенал» провел неофициальные переговоры с тренером Энрике
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«Арсенал» провел неофициальные переговоры с тренером Энрике 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Английский футбольный клуб «Арсенал» провел неофициальные переговоры с бывшим тренером «Барселоны» Луисом Энрике. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Independent, испанец находится в приятельских отношениях с Раулем Санллехи, который отвечает за переговоры с потенциальными новичками.
Однако бывший тренер каталонского клуба запрашивает зарплату не меньше, чем у Арсена Венгера, что может стать камнем преткновения в этих переговорах.
Ранее сообщалось, что Венгер, который возглавлял команду с 1996 года, покинет свой пост по завершении сезона-2017/18.
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