«Арсенал» провел неофициальные переговоры с тренером Энрике

По информации Independent, испанец находится в приятельских отношениях с Раулем Санллехи, который отвечает за переговоры с потенциальными новичками.

Однако бывший тренер каталонского клуба запрашивает зарплату не меньше, чем у Арсена Венгера , что может стать камнем преткновения в этих переговорах.

Ранее сообщалось, что Венгер, который возглавлял команду с 1996 года, покинет свой пост по завершении сезона-2017/18.