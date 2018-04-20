«Арсенал» провел неофициальные переговоры с тренером Энрике 

Английский футбольный клуб «Арсенал» провел неофициальные переговоры с бывшим тренером «Барселоны» Луисом Энрике. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Independent, испанец находится в приятельских отношениях с Раулем Санллехи, который отвечает за переговоры с потенциальными новичками.
Однако бывший тренер каталонского клуба запрашивает зарплату не меньше, чем у Арсена Венгера, что может стать камнем преткновения в этих переговорах.
Ранее сообщалось, что Венгер, который возглавлял команду с 1996 года, покинет свой пост по завершении сезона-2017/18.