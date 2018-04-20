Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России сменила название через 4 года после отделения сноуборда

Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) сменила название на Российскую федерацию горнолыжного спорта (РФГС). Данное решение было принято на отчетно-выборной конференции в Калуге. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

"Необходимость этого связана с тем, что еще в 2014 году после Олимпиады в Сочи сноубордическое крыло ФГССР вышло из состава федерации и образовала собственную — Федерацию сноуборда России. Тем не менее по ряду технических и организационных причин ФГССР сохраняла прежнее название до сегодняшнего дня", — говорится на официальном сайте организации.