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Комитет по этике РФС: «Документов по делу Денисова пока не поступало»
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Комитет по этике РФС: «Документов по делу Денисова пока не поступало» 

SPORT24.ru 1 час назад
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что дело полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова его ведомству еще не передали.
Ранее стало известно, что Денисов оштрафован на 1 млн рублей за оскорбление допинг-инспектора. Футболисту также грозит отстранение на один матч.
”Оскорбления, в том числе, оскорбления допинг-контролеров, находятся в нашей юрисдикции. Но пока в комитет по этике документов по Игорю Денисову не поступало. Что касается рассмотрения дела Натальи Авдонченко, дата слушания пока неизвестна, поскольку до конца месяца Авдонченко находится в командировке. Думаю, к началу недели мы определимся с датой”, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом Sport24 Артемом Калининым.
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