Комитет по этике РФС: «Документов по делу Денисова пока не поступало»

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что дело полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова его ведомству еще не передали. Ранее стало известно, что Денисов оштрафован на 1 млн рублей за оскорбление допинг-инспектора. Футболисту также грозит отстранение на один матч. ”Оскорбления, в том числе, оскорбления допинг-контролеров, находятся в нашей юрисдикции. Но пока в комитет по этике документов по Игорю Денисову не поступало. Что касается рассмотрения дела Натальи Авдонченко , дата слушания пока неизвестна, поскольку до конца месяца Авдонченко находится в командировке. Думаю, к началу недели мы определимся с датой”, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом Sport24 Артемом Калининым