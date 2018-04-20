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Клопп заявил, что планирует вернуться в «Боруссию» Дортмунд
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Клопп заявил, что планирует вернуться в «Боруссию» Дортмунд 

Советский спорт 1 час назад
«Я закончу карьеру намного раньше, чем это принято делать. Не хочу стареть на тренерской скамейке. После „Ливерпуля“ я обязательно возьму однолетний перерыв. Это четкое соглашение с моей семьей. Не хочу работать в годы Юппа Хайнкеса, хотя, я очень уважаю этого человека.
Агент Клоппа: Юрген подошел бы „Баварии“
У меня никогда не было суммы отступных в контракте. Если бы „Бавария“ действительно проявила интерес, мне было бы сложно ответить отказом. Сейчас я счастлив. У меня контракт с „Ливерпулем“ на четыре года.
Что касается „Боруссии“, то я не хочу возвращаться в Дортмунд. Это было слишком счастливое время. Не хочу возвращаться туда в качестве тренера. Скорее всего, это будет другая должность», — приводит слова Клоппа Football Italia.
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