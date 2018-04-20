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Подопечные ОК «Воробьевы горы» поучаствовали в мероприятиях у Черного моря
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Подопечные ОК «Воробьевы горы» поучаствовали в мероприятиях у Черного моря 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
ОК «Воробьевы горы» организовал для своих подопечных занятия во Всероссийском детском центре «Орлёнок». У Черного моря ребята прослушали цикл мероприятий по космической биологии для участников смены «Космос. Точка отсчёта».
Ребята проанализировали разработку и реализацию на орбите космобиологических экспериментов.
В «Орлёнке» собрались победители и призёры Всероссийских и региональных конкурсов и олимпиад по физике, астрономии, химии, биологии, участники и победители конкурсов естественно-научных проектов, конкурсов по робототехнике, ракетомоделированию, космонавтике, а также победители и призёры конкурсов социальных и творческих проектов, связанных с космонавтикой.
В исполнении кандидата педагогических наук Александра Викторовича Колоскова прозвучала лекция-презентация «Научные исследования в космосе». Также специалистом были проведены три мастер-класса «Как разработать космобиологический эксперимент», два вечера-диспута «Возможно ли найти внеземную жизнь и разум?», акция, посвящённая Дню космонавтики (посадка активными участниками смены семян растений, вернувшихся из космического полёта на биоспутнике).
На одном из этапов мероприятий гостей «Орленка» и ОК «Воробьевы горы» связал телемост,
Со стороны ГБПОУ «Воробьевы горы» ведущими телемоста были: заместитель руководителя Центра экологического образования Эгнаташвили Тинатин Давидовна (руководитель направления «Наука о жизни» программы «Эксперимент в космосе», почётный работник культуры РФ) и заведующий отделом астрономии Центра астрономического и космического образования, отличник просвещения РФ Николаев Николай Николаевич.
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