Навыки стриптиза спасли эту женщину от брака. История на реальных событиях…

Выходила моя подруга замуж. И перед свадьбой, как полагается устроила девичник. Жених в это время прощался со своей холостяцкой жизнью где-то в компании своих друзей.

А был у подруги такой момент в жизни, о котором она не особо любила распространяться — было время, что она в студенческие годы подрабатывала в ночном клубе — танцевала пол-дэнс с элементами стриптиза. Не то, чтобы она считала это уж сильно неприличным — времена сейчас демократичные, — но не хотела бы, чтобы информация об этом как-то отразилась на ее карьере юриста. Жених, соответственно, тоже об этом факте биографии не знал.

Однако отношения с подругами по стриптиз-цеху поддерживала и пригласила их на свой девичник. Вернее, программу девичника составила так, чтобы с остальными девочками заехать в этот самый ночной клуб, забрать подруг и поехать куда-то еще праздновать — не устраивать же веселье практически на рабочем месте.

И вот когда дружная толпа подружек с невестой завалили в гримерку, подруга-стриптизерша, в слезах говорит, что у них полный аврал. Мол две танцовщицы заболели, третья поссорилась с любовником и теперь не в состоянии выйти на сцену по причине некоторых травм. И танцевать, соответственно, некому.

— Хороший заказчик, предоплату еще вчера дал, просит танец на шесте, а у нас такого уровня танцовщиц не осталось. Слушай, — внезапно пришла подруге мысль, — а давай, ты станцуешь! У тебя же отличная техника!

Оторопевшая от предложения невеста лишь пальцем у виска покрутила. Но подруга была очень настойчива и сумела уговорить. Невеста согласилась с единственным условием — лицо должно быть закрыто. Для этой цели нашли венецианскую маску. Невеста переоделась в концертное бикини, одела маску, струящийся плащ и вышла на сцену.

Ее появление вызвало ожидаемый ажиотаж у зрителей и среди молодых людей, встретивших ее радостным улюлюканьем, она с удивлением узрела своего собственного жениха. Она чуть было не повернула обратно, но обещание — есть обещание.

Номер свой она исполнила безукоризненно, как в старые добрые времена. Смутил лишь тот факт, что жених стоял под самой сценой, все норовил прикоснуться к ней. А когда она уходила за кулисы, устремился за ней. Он говорил, что она произвела на него большое впечатление, и просил номер телефона. Когда она категорически замотала головой — говорить вслух она боялась, чтобы он не узнал голос, — жених достал крупную долларовую купюру, написал свой собственный номер телефона и сунул ей за резинку трусиков.

Весь дальнейший вечер невеста пребывала в задумчивости. А наутро объявила всем, что свадьба отменяется. На вопрос жениха — в чем, черт возьми дело? — она ответила, что не хочет жить с мужчиной, который бестолково сорит деньгами. И помахала перед его носом знакомой купюрой с написанным номером телефона.