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Бездействие владельцев «Шахматного дома» на улице Пискунова прикрыли баннером
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Бездействие владельцев «Шахматного дома» на улице Пискунова прикрыли баннером 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Баннер, прикрывающий неприглядный вид дома № 35, появился на улице Пискунова на этой неделе. Об этом сообщает корреспондент ИА «В городе N».
Напомним, здание, известное как «Шахматный дом» или особняк Троицкого, в 2014 году было передано собственнику для последующей реставрации. Однако, работы до сих пор не начаты. Особняка, являющийся объектом культурного наследия, продолжает разрушаться. представитель собственника неоднократно заявлял, что специалисты в ближайшее время приступят к реставрации, но этого так и не произошло. Буквально на этой неделе на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуры была озвучена новая дата начала работ: 20 июня. На время чемпионата мира по футболу здание будет закрыто баннером.
Напомним, депутаты предложили передать материалы по дому Троицкого в прокуратуру.
Фото: Надежда Кей
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