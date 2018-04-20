Бездействие владельцев «Шахматного дома» на улице Пискунова прикрыли баннером

Баннер, прикрывающий неприглядный вид дома № 35, появился на улице Пискунова на этой неделе. Об этом сообщает корреспондент ИА «В городе N».

Напомним, здание, известное как «Шахматный дом» или особняк Троицкого, в 2014 году было передано собственнику для последующей реставрации. Однако, работы до сих пор не начаты. Особняка, являющийся объектом культурного наследия, продолжает разрушаться. представитель собственника неоднократно заявлял, что специалисты в ближайшее время приступят к реставрации, но этого так и не произошло. Буквально на этой неделе на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуры была озвучена новая дата начала работ: 20 июня. На время чемпионата мира по футболу здание будет закрыто баннером.

Напомним, депутаты предложили передать материалы по дому Троицкого в прокуратуру

Фото: Надежда Кей