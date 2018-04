Мария Шарапова: «Европа, я еду!»

Российская теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме сообщила, что отправилась в Европу.

— Здесь происходит много интересного, — написала Шарапова. — Группа Black Sabbath, кроссовки T. Air Max такие же яркие, как американская улыбка. Но что еще более важно — международный терминал. И вы знаете, что это значит. Европа, давай испробуем.

Напомним, 31-летняя Шарапова примет участие в основной сетке Roland Garros. Турнир пройдет с 27 мая по 10 июня.

A lot going on here. A Black Sabbath T. Air Max’s as bright as an American Smile. But more importantly that’s the international terminal and you know what that means! Let’s give this a try, Europaa 🤗

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 20 Апр 2018 в 2:39 PDT