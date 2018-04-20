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КДК не будет рассматривать поведение Денисова при сдаче допинг-теста
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КДК не будет рассматривать поведение Денисова при сдаче допинг-теста 

Чемпионат.com 1 час назад
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что комитет не будет рассматривать поведение полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова при сдаче допинг-теста.
Денисов во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования оскорбил инспектора допинг-контроля, за что был оштрафован на 1 млн рублей руководством клуба.
«КДК не будет рассматривать поведение Игоря Денисова во время сдачи допинг-теста, ведь это не относится к матчу. Это происходило не до матча, не во время матча и не после матча, поэтому этот вопрос не находится в юрисдикции КДК, комитет его рассматривать не будет», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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