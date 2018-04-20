КДК не будет рассматривать поведение Денисова при сдаче допинг-теста

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что комитет не будет рассматривать поведение полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова при сдаче допинг-теста. Денисов во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования оскорбил инспектора допинг-контроля, за что был оштрафован на 1 млн рублей руководством клуба. «КДК не будет рассматривать поведение Игоря Денисова во время сдачи допинг-теста, ведь это не относится к матчу. Это происходило не до матча, не во время матча и не после матча, поэтому этот вопрос не находится в юрисдикции КДК, комитет его рассматривать не будет», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным