КДК принял решение по поводу поведения капитана «Локомотива» Денисова

"КДК не будет рассматривать поведение Игоря Денисова во время сдачи допинг-теста, ведь это не относится к матчу. Это происходило не до матча, не во время матча и не после матча, поэтому этот вопрос не находится в юрисдикции КДК, комитет его рассматривать не будет", — цитирует Григорьянца "Чемпионат.com"

Ранее сообщалось, что Денисов был оштрафован клубом на 1 млн рублей за оскорбление инспектора допинг-контроля.