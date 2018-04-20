КДК принял решение по поводу поведения капитана «Локомотива» Денисова 

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать инцидент с поведением полузащитника и капитана московского «Локомотива» Игоря Денисова во время сдачи допинг-теста.
"КДК не будет рассматривать поведение Игоря Денисова во время сдачи допинг-теста, ведь это не относится к матчу. Это происходило не до матча, не во время матча и не после матча, поэтому этот вопрос не находится в юрисдикции КДК, комитет его рассматривать не будет", — цитирует Григорьянца "Чемпионат.com".
Ранее сообщалось, что Денисов был оштрафован клубом на 1 млн рублей за оскорбление инспектора допинг-контроля.