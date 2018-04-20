Ещё
КДК принял решение по поводу поведения капитана «Локомотива» Денисова
Далее:
Читайте также:
Ещё

КДК принял решение по поводу поведения капитана «Локомотива» Денисова 

Газета.Ru 43 минуты назад
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет не будет рассматривать инцидент с поведением полузащитника и капитана московского «Локомотива» Игоря Денисова во время сдачи допинг-теста.
"КДК не будет рассматривать поведение Игоря Денисова во время сдачи допинг-теста, ведь это не относится к матчу. Это происходило не до матча, не во время матча и не после матча, поэтому этот вопрос не находится в юрисдикции КДК, комитет его рассматривать не будет", — цитирует Григорьянца "Чемпионат.com".
Ранее сообщалось, что Денисов был оштрафован клубом на 1 млн рублей за оскорбление инспектора допинг-контроля.
Газета.Ru: последние новости
Слушания в CAS по поводу дела Крушельницкого состоятся летом Экс-игрок "Спартака" поддержал Глушакова после полуфинала Кубка России Музыкант Турецкий стал послом Калининграда на ЧМ-2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ему поставят памятник»: «Арсенал» лишился Арсена2
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Швеция отказалась от Ибрагимовича
В РФС прокомментировали инцидент с Денисовым
В сборной России по хоккею все плохо
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение