Ещё
РФС: «Принятые в отношении Денисова меры устраивают, других санкций не будет»
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФС: «Принятые в отношении Денисова меры устраивают, других санкций не будет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Руководство Российского футбольного союза (РФС) устраивают меры, принятые в отношении полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, сообщили «СЭ» в пресс-службе организации. Ранее стало известно, что руководство клуба оштрафовало Денисова на 1 миллион рублей за оскорбительную надпись в протоколе допинг-тестирования. Гендиректор РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что хавбека может также ждать дисквалификация, если дело против него будет инциировано РФС.
— РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство Союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответсвующие документы уже отправлены в РУСАДА, — сказали в пресс-службе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Турнирная таблица чемпионата России по футболу
Спорт-Экспресс: последние новости
Поветкин и Трояновский защитили магистерские диссертации Данила Галенюк: "Отработали большинство, входы и выходы из зоны" Гол Федора помог клубу экс-тренера "Барселоны" выиграть первый Суперкубок Индии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
В РФС прокомментировали инцидент с Денисовым
Российский чемпион возил кокаин и попался коллегам
«Арсенал» останется без главного тренера2
Слепцова родила сына
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение