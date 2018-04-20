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«Реал» купит Азара в случае ухода Бэйла
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«Реал» купит Азара в случае ухода Бэйла 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
"Реал" планирует приобрести нападающего «Челси» Эдена Азара. Однако это произойдет только в том случае, если команду покинет Гарет Бэйл, сообщает Daily Mail. В приоритете у боссов мадридцев покупка нового вратаря и форварда, который сможет заменить Карима Бензема.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему хочет видеть 27-летнего Азара у себя, но сможет получить карт-бланш на перестройку команды, если возьмет третью Лигу чемпионов подряд, или если Гарет Бэйл примет решение покинуть «сливочных».
28-летнего валлийца не устраивает то время, что отводится ему на поле. В последнем матче с «Атлетиком» (1:1) он вновь остался на скамейке запасных, выйдя на последние 20 минут.
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 Ещё 2 источника 
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