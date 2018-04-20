«Реал» купит Азара в случае ухода Бэйла

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему хочет видеть 27-летнего Азара у себя, но сможет получить карт-бланш на перестройку команды, если возьмет третью Лигу чемпионов подряд, или если Гарет Бэйл примет решение покинуть «сливочных».

28-летнего валлийца не устраивает то время, что отводится ему на поле. В последнем матче с «Атлетиком» (1:1) он вновь остался на скамейке запасных, выйдя на последние 20 минут.