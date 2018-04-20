Воспитанники «Самбо-70» выступили на турнире по тхэквондо

На Юго-Западе столицы подвели первенства Москвы по тхэквондо ИТФ, на котором выступили воспитанники отделения «Севастопольский» центра спорта и образования «Самбо-70».

Воспитанники «Самбо-70» из Черемушек показали на турнире высокие результаты. Так, среди старших спортсменов 16-17 лет Арсен Абрамов занял второе место, а Евгений Воронцов — третье. В возрасте 14-15 лет на первую строчку рейтинга поднялся воспитанник «Самбо-70» Илья Сюренко, Таисия Бабкова — вторая, Софья Бранделис — замыкает тройку призеров. В возрасте 12-13 лет класс показали Михаил Леман и Даяна Фитель — у них золото. Николай Токмаков и Яков Марзоев стали вторыми, а бронза у Григория Игумнова. Татьяна Гулян заняла первое место в категории 10-11 лет. В этом же возрасте второе место заняла Ульяна Клепикова, а Данила Яновой — на третьей ступени пьедестала.

Напомним, отделение «Севастопольский» центра находится в районе Черемушки на улице Новочеремушкинской, дом 64, корпус 3. В школе работают 39 тренеров. Из них шесть Заслуженных тренеров России, семь Заслуженных мастеров спорта, шесть мастеров спорта международного класса и один Заслуженный работник физической культуры. За время работы школы подготовлено восемь заслуженных мастеров спорта, пять мастеров спорта международного класса, более 90 мастеров спорта СССР и России, а также около 450 кандидатов в мастера спорта.