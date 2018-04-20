Дмитрий Селюк: «Головин в „Арсенале? Он талантливый — наплевать, будет там Венгер или нет“

Дортмунд, «Наполи» и «Брайтон». Варианты для Головина

— Венгер, уходя, может посоветовать руководству приобрести Александра Головина?

— Не думаю, что Арсен будет кому-то что-то говорить, а его кто-то станет слушать. Так не принято.

— Выходит, шансы Головина оказаться в лондонской команде резко снижаются?

— Александр — талантливый, хороший парень. Наплевать, будет в «Арсенале» Венгер или нет, посоветует он новому менеджменту его взять или нет! Поверьте, Головин своим футболом сам привлечет внимание топовых клубов. В том числе, и «канониры» захотят его приобрести, если полузащитник продолжит показывать такую игру. Здесь дело не в Венгере, а уровне Головина. У него весьма неплохие перспективы оказаться в Европе. Но нужно же еще понимать, сколько денег запросит ЦСКА.

— Вам нравится трансферная политика армейцев?

— В ЦСКА грамотный менеджмент. Продают футболистов за хорошие деньги, а потом берут бесплатно в аренду. (Смеется) Это стиль клуба. И в этом нет ничего плохого! Единственное, смущает, почему лидеры — Муса, Думбья — потом теряются в Италии, Англии. Нигде заиграть не могут. Я вам, кстати, могу ответить почему.

— И почему?

— Ребята едут не в свои чемпионаты. Сразу не верил, что у Мусы получится в Англии. Не его стиль. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Полностью интервью Селюка — в ближайшее время в «СЭ»