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В Ставрополе наградили победителей Всероссийского чемпионата по юношескому автомногоборью
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В Ставрополе наградили победителей Всероссийского чемпионата по юношескому автомногоборью 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В Ставрополе состоялось торжественное закрытие Всероссийского чемпионата по юношескому автомногоборью. Организаторами соревнований выступили Министерство образования и науки Российской Федерации и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
Участниками соревнований стали более 170 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет, обучающиеся в юношеских автошколах. В Ставрополь приехали 42 команды, которые представляли 39 российских регионов.
Соревнования проходили в течение трех дней. За это время команды показывали свои теоретические знания по Правилам дорожного движения и оказанию первой помощи, а также демонстрировали навыки вождения автомобиля и выполняли комплекс из семи фигур. В этом году добавился новый этап конкурса — замена колеса.
Победителей в личном и командном первенстве определял состав судейской коллегии по количеству набранных баллов.
По итогам соревнований первое общекомандное место заняли представители Саратовской области, второе место — Челябинской области, и третье — Москвы.
Лучшие знания Правил дорожного движения и основ оказания первой помощи продемонстрировали команды Белгородской, Челябинской и Саратовской областей. Быстрее и правильней всех смогли заменить колесо представители Тюменской и Липецкой областей, а также Республики Ингушетия.
Ценные призы и дипломы победителей также были вручены участникам чемпионата в личном зачете. Так, самыми аккуратными водителями признаны участники из Саратовской области и Ингушетии, которые во время вождения не допустили ни одной ошибки.
По общему зачету больше всех наград завоевали участники команды Челябинской области.
Поздравив победителей, организаторы чемпионата поблагодарили всех участников за честную и беспристрастную борьбу и пригласили юных автоспортсменов из российских регионов на очередной чемпионат по юношескому автомногоборью в следующем году, место проведения которого будет определено в ближайшее время.
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