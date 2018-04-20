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Мама, качающая пустое детское кресло, рассмешила пользователей Сети
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Мама, качающая пустое детское кресло, рассмешила пользователей Сети 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Молодой отец Алан Родригез на днях разместил на своей страничке в социальной сети короткое семейное видео, которое моментально стало вирусным. В ходе ролика его супруга раскачивает детское кресло — и все бы ничего, но оно совершенно пустое, а малыш в это время сидит у мамы на коленях.
Что ты делаешь? Кажется, ты сходишь с ума… Почему ты его качаешь? Что-то не так? Тебе нужно передохнуть?
смеясь, интересуется мужчина.
Молодая мама не сразу понимает, что не так, но потом осознает комичность ситуации — и тоже начинает смеяться.
«Ребята, моя крошка-мамочка, кажется, сошла с ума», в шутку подписал размещенное видео Алан Родригез. Отметим, за считанные дни ролик собрал свыше 10 миллионов просмотров, многие пользователи Сети при этом отмечают в комментариях, что им весьма знакома данная ситуация.
Фото: shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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