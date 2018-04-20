Мама, качающая пустое детское кресло, рассмешила пользователей Сети

Молодой отец Алан Родригез на днях разместил на своей страничке в социальной сети короткое семейное видео, которое моментально стало вирусным. В ходе ролика его супруга раскачивает детское кресло — и все бы ничего, но оно совершенно пустое, а малыш в это время сидит у мамы на коленях.

Что ты делаешь? Кажется, ты сходишь с ума… Почему ты его качаешь? Что-то не так? Тебе нужно передохнуть?

смеясь, интересуется мужчина.

Молодая мама не сразу понимает, что не так, но потом осознает комичность ситуации — и тоже начинает смеяться.

«Ребята, моя крошка-мамочка, кажется, сошла с ума», в шутку подписал размещенное видео Алан Родригез. Отметим, за считанные дни ролик собрал свыше 10 миллионов просмотров, многие пользователи Сети при этом отмечают в комментариях, что им весьма знакома данная ситуация.

Фото: shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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