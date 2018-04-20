В Печатниках прошла викторина по советским мультикам

В Печатниках прошла викторина по советским мультикам, об этом сообщили в молодежной палате района (МП), которая выступила организатором игры.

«В ходе викторины детки разделились на две команды и упорно сражались за победу, отвечая на интересные вопросы викторины, а в перерыве посмотрели новый мультик «Простоквашино», который всем пришелся по душе. В ходе долгой и трудной борьбы за первенство в викторине победила… дружба», — говорится в сообщении.

Подробнее о молодежной палате района Печатники: vk.com/molparlam_pechatniki. (то)