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В Печатниках прошла викторина по советским мультикам
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В Печатниках прошла викторина по советским мультикам 

Управа района Печатники города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В Печатниках прошла викторина по советским мультикам, об этом сообщили в молодежной палате района (МП), которая выступила организатором игры.
«В ходе викторины детки разделились на две команды и упорно сражались за победу, отвечая на интересные вопросы викторины, а в перерыве посмотрели новый мультик «Простоквашино», который всем пришелся по душе. В ходе долгой и трудной борьбы за первенство в викторине победила… дружба», — говорится в сообщении.
Подробнее о молодежной палате района Печатники: vk.com/molparlam_pechatniki. (то)
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