В ЮЗАО прошло первенство Москвы по тхэквондо

На Юго-Западе столицы прошло первенство Москвы по тхэквондо ИТФ, на котором выступили воспитанники отделения «Севастопольский» центра спорта и образования «Самбо-70».

Воспитанники «Самбо-70» из Черемушек показали на турнире высокие результаты. Так, Татьяна Гулян заняла первое место в категории 10-11 лет. В этом же возрасте второе место заняла Ульяна Клепикова, а Данила Яновой — на третьей ступени пьедестала. В возрасте 12-13 лет класс показали Михаил Леман и Даяна Фитель — у них золото. Николай Токмаков и Яков Марзоев стали вторыми, а бронза у Григория Игумнова. В возрасте 14-15 лет на первую строчку рейтинга поднялся Илья Сюренко, Таисия Бабкова — вторая, Софья Бранделис — замыкает тройку призеров. Среди старших спортсменов 16-17 лет воспитанник «Самбо-70» Арсен Абрамов занял второе место, а Евгений Воронцов — третье.

Напомним, отделение «Севастопольский» центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта находится в районе Черемушки на улице Новочеремушкинской, дом 64, корпус 3. В распоряжении отделения находятся два здания. В первом расположены десять спортивных залов для силовой подготовки, занятий греко-римской борьбой, тхэквондо, художественной гимнастикой, акробатическим рок-н-роллом и кикбоксингом. В отдельно стоящем здании ФОК имеются два спортивных зала общей площадью 720 квадратных метров для занятий художественной гимнастикой, кикбоксингом и тхэквондо.