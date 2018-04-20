Ещё
Конте: «Венгер очень сильно повлиял на футбол и заслужил огромного уважения»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конте: «Венгер очень сильно повлиял на футбол и заслужил огромного уважения» 

SPORT24.ru 33 минуты назад
Фото: Sports.ru
Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил карьеру Арсена Венгера в «Арсенале». Тренер покинет «канониров» по окончании сезона.
”Мы должны отдать должное Арсену Венгеру и его карьере в «Арсенале». Он и Фергюсон — два последних тренера, которые так долго работали в одном клубе. Он работал в «Арсенале» 22 года — это фантастика. Мне трудно представить, что я проведу 22 года в одном клубе.
Арсен из тех тренеров, что очень сильно повлияли на футбол. Он всегда пытался играть в хороший, креативный и атакующий футбол. Он заслужил огромного уважения от всего футбольного мира", — сказал Конте на пресс-конференции.
SPORT24.ru: последние новости
«Барселона» провела переговоры с агентом защитника «Севильи» Лангле Комитет по этике РФС: «Документов по делу Денисова пока не поступало» Линекер: «Надо сказать спасибо Гвардиоле, что он изменил английский футбол»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
В РФС прокомментировали инцидент с Денисовым
Российский чемпион возил кокаин и попался коллегам
«Арсенал» останется без главного тренера2
Слепцова родила сына
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение