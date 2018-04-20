Конте: «Венгер очень сильно повлиял на футбол и заслужил огромного уважения»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил карьеру Арсена Венгера в «Арсенале». Тренер покинет «канониров» по окончании сезона.

”Мы должны отдать должное Арсену Венгеру и его карьере в «Арсенале». Он и Фергюсон — два последних тренера, которые так долго работали в одном клубе. Он работал в «Арсенале» 22 года — это фантастика. Мне трудно представить, что я проведу 22 года в одном клубе.

Арсен из тех тренеров, что очень сильно повлияли на футбол. Он всегда пытался играть в хороший, креативный и атакующий футбол. Он заслужил огромного уважения от всего футбольного мира", — сказал Конте на пресс-конференции.