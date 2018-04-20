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Конте: Венгер заслуживает уважение не только «Арсенала», но и всего мира футбола
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Конте: Венгер заслуживает уважение не только «Арсенала», но и всего мира футбола 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал решение наставника «Арсенала» Арсена Венгера покинуть свой пост по окончании сезона.
«Думаю, мы должны отдать должное Венгеру за его карьеру в «Арсенале». Он и Фергюсон — последние два тренера, которым удавалось проработать в одном клубе так много времени. Венгер провёл в «Арсенале» 22 года, это невероятно. Он заслуживает огромного уважения не только со стороны «Арсенала», но и всего футбольного мира. Мы говорим об одном из лучших тренеров в истории. Арсен всегда имел влияние на футбол. Он всегда старался играть в оригинальный и атакующий футбол, и этим заслужил уважение», — цитирует Конте журналист Низаар Кинселла в своём «твиттере».
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