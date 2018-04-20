Евгения Медведева: Специальная диета? Меньше жрать

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, как ограничивает себе в еде.

— Вы восстанавливаетесь после травмы, сезон завершился. Жизненный распорядок сильно изменился? — Сейчас мне абсолютно противопоказано выходить на лед, — приводит Metro слова Медведевой. — Я, как и всякий человек со своей стихией, не могу принять эту рекомендацию. Когда я начала лечиться, мне запрещали даже бегать и делать аэробные упражнения. Сейчас тело потихоньку восстанавливается, регулярность тренировок увеличивается.

— В чем приходится себя ограничивать больше всего? — В еде!

— Есть специальная диета? — Меньше жрать. При этом я не могу жить без глюкозы и углеводов. Недавно мы записывали «Ледниковый период», и у меня был достаточно длинный текст. Я понимала, что просто стою с микрофоном и мой мозг абсолютно «не варит». В тот день я не завтракала и не обедала, просто кофе выпила. На следующий день тоже была запись, и я уже не допустила такой ошибки, отработала на максимум благодаря шоколадкам.

— А что насчет фастфуда? — Если себе отказывать, то все становится намного хуже. Иногда могу позволить себе картошку фри, но на булки и торты не тянет. Обхожусь шоколадом и мармеладом.