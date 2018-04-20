Форвард «Ювентуса» Манджукич может стать игроком «Милана»

Итальянский «Милан» намерен приобрести нападающего туринского «Ювентуса» Марио Манджукича . По мнению руководителей «россонери», основной нападающий команда Никола Калинич не справляется со своими обязанностями на поле.

В «Милане» хотят продать Калинича и на его место приобрести Манджукича, который, в свою, очередь, также недоволен своей ролью в тактических построениях главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Calciomercato. Итальянский специалист использует игрока на левом фланге, в то время как сам Манджукич предпочитает играть чистого форварда.

В 37 матчах текущего сезона Манджукич забил за «Ювентус» 10 голов, в то время как Калинич в 35 играх поражал ворота соперников лишь пять раз.