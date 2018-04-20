ЮЧМ-2018 по хоккею: американцы победили швейцарцев, финны разгромили французов

Завершились два дневных матча юниорского чемпионата мира по хоккею. Сборная США вырвала победу у команды Швейцарии, сборная Финляндии разгромила команду Франции. В 17:30 мск начнутся еще два матча: Канада — Беларусь и Словакия — Чехия.

Швейцария U18 — США U18 — 5:8 (1:3, 4:3, 0:2) Голы: Хьюз (Вальстрем), 02:54 — 0:1; Яник (Пивонька, Миллер), 03:35 — 0:2; Тюркотт (Самуэльссон, Эмберсон), 04:50 — 0:3; Метлер (Сопа, Веттер), 06:02 — 1:3; Меттлер (Сопа, Веттер), 20:58 — 2:3; Фараби (Йорк), 27:22 — 2:4; Колер (Нуссбаумер), 28:19 — 3:4; Вилла (Вуйамо, Вербун), 28:48 — 4:4; Патри (Меттлер), 34:38 — 5:4; Вальстрем (бол, Хьюз, Йорк), 36:04 — 5:5; Хьюз (Вальстрем), 38:25 — 5:6; Уайсс (Йорк, Стастни), 45:35 — 5:7; Самуэльссон, 46:49 — 5:8.

Франция U18 — Финляндия U18 — 0:7 (0:0, 0:3, 0:4) Голы: Какко, 31:17 — 0:1; Петман (Какко, Салмела), 35:02 — 0:2; Хирвонен (Мойланен, Петман), 39:11 — 0:3; Лунделль (Хонка), 47:54 — 0:4; Какко (Котканиеми, Нордгрен), 48:16 — 0:5; Петман (Томсон), 51:51 — 0:6; Нордгрен (Томсон), 56:43 — 0:7.