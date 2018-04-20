Архангелогородец передал в дар Ильинскому собору икону XIX века

Икону святых Сергия Радонежского , Флора и Лавра Иллирийских в еще строящийся Ильинский кафедральный собор передал архангелогородец Сергей Некипелов. Более 50 лет икона, которая, по оценкам епархии, была написана еще в конце XIX века, хранилась у его матери. О том, как появилась в семье и почему ее решились отдать, Сергей Некипелов рассказал 29.ru

Образ размером 115 на 79 сантиметров написан в смешанной технике — икона написана на левкасе, присутствуют орнамент, золочение и тиснение.

— У нас в семье, по словам мамы, она появилась 1964–1965 году. Родители купили дом в Вологодской области, вместе с ним хозяин дома отдал иконы — эта самая большая. В 1975 году мы переехали в Архангельскую область, а икону оставили на Вологодчине у родственников. В 90-е родственник поехал на машине сюда и привез. С того времени она была у мамы в Уйме, — рассказал Сергей.

Отдать в собор эту икону мама Сергея решила сама — в 81 год ей тяжело правильно хранить ее дома, и есть опасность, что раритет украдут.

Планируется, что в будущем образом займутся реставраторы, до этого времени он будет храниться в ризнице Архангельской епархии.