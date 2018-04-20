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Сборная США победила Швейцарию на ЮЧМ в России
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Сборная США победила Швейцарию на ЮЧМ в России 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Сборная США в Магнитогорске вырвала победу у команды Швейцарии со счётом 8:5 (2:0 3:4 3:1).
В составе победителей отличились Джек Хьюз (дубль), Тревор Яник, Александр Тюркетт, Джоэль Фараби, Оливер Вальстрём, Тайлер Уайсс и Маттиас Самуэльссон. В составе швейцарцев забили Юлиан Меттлер (дубль), Жильян Колер, Алессандро Вилла и Стефан Патри.
Национальная команда США набрала три очка и занимает третье место в группе А. У Швейцарии ноль очков и последнее место.
В первом матче дня Финляндия разгромила Францию — 7:0.
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