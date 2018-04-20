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Джек Уилшир: «Венгер верил в меня, когда большинство людей не верили»
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Джек Уилшир: «Венгер верил в меня, когда большинство людей не верили» 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир поблагодарил главного тренера Арсена Венгера, который помог ему состояться в футболе. Сегодня Венгер объявил об уходе в конце сезона из клуба, в котором работает с 1996 года.
"Обращаюсь к человеку, который дал мне шанс, когда мне было 16, и показал невероятное доверие и веру в меня. Всегда ведущий себя как джентльмен, как отец в тяжелые моменты моей карьеры. Он всегда верил в меня, когда большинство людей не верили. Спасибо за все, босс!" — написал Уилшир в Твиттере.
Венгер уходит. Уходит эпоха
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