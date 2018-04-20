Джек Уилшир: «Венгер верил в меня, когда большинство людей не верили»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир поблагодарил главного тренера Арсена Венгера , который помог ему состояться в футболе. Сегодня Венгер объявил об уходе в конце сезона из клуба, в котором работает с 1996 года.

"Обращаюсь к человеку, который дал мне шанс, когда мне было 16, и показал невероятное доверие и веру в меня. Всегда ведущий себя как джентльмен, как отец в тяжелые моменты моей карьеры. Он всегда верил в меня, когда большинство людей не верили. Спасибо за все, босс!" — написал Уилшир в Твиттере.

Венгер уходит. Уходит эпоха