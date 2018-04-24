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Дэвид Мойес: Уверен, Венгер станет главной целью для национальных сборных
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Дэвид Мойес: Уверен, Венгер станет главной целью для национальных сборных 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Sports.ru
Напомним, ранее французский специалист заявил, что покинет лондонский «Арсенал» по окончании сезона.
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"Думаю, после чемпионата мира Венгеру поступят предложения от национальных сборных. Я уверен, что Арсен станет главной целью для нескольких национальных команд. Не удивлюсь, если это случится", — цитирует Мойеса Sky Sports.
Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. Под его руководством команда выиграла три чемпионата Англии (1998, 2002, 2004), семь Кубков Англии (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017) и семь Суперкубков Англии (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017).
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