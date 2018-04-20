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Дмитрий Селюк: «Венгер в „Зените“? Ему лучше возглавить „ПСЖ“ или „Монако“
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Дмитрий Селюк: «Венгер в „Зените“? Ему лучше возглавить „ПСЖ“ или „Монако“ 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Известный агент Дмитрий Селюк считает, что возможному переходу Арсена Венгера в один из клубов чемпионата России может помешать возраст. Ранее сегодня, 20 апреля, «Арсенал» объявил, что 68-летний французский специалист покинет пост главного тренера после завершения сезона-2017/18.
Венгер уходит. Уходит эпоха
— Арсену надо немного отдохнуть. Как специалист он точно не закончился, — сказал Селюк. — Почему бы ему не поехать во Францию и не возглавить крепкий клуб? В «Арсенале» Венгер немного засиделся, ему нужен новый вызов.
— Допускаете, что Венгер отправится работать не во Францию, а в Россию?
— Во-первых, Арсен, думаю, возьмет время на отдых. Следующий сезон пропустит. А в Россию… Куда именно?
— Например, в "Зенит".
— Венгеру уже 68 лет. Не тот возраст, чтобы ехать в РФПЛ. Пример Луческу все показал. Венгеру лучше отправиться во Францию и возглавить тот же «ПСЖ» или «Монако». То есть команду, которая регулярно побеждает.
— С «Зенитом» Венгер выигрывать не будет?
— Смотрите, здесь дело даже не в Венгере, а в политике сине-бело-голубых. Зачем им приглашать Арсена?
— Почему нет?
— Но есть же Семак! Сделайте ставку на него. Возможно, Сергей пока еще немного сыроват. Но не стоит бояться! «Барселона» же не испугалась в свое время поставить Гвардьолу. Семак дает результат в «Уфе». Он свой, работал со Спаллетти, Виллаш-Боашем. Олтично знает российский чемпионат. К нему все относятся с большим уважением. Подходящая кандидатура. Достойный человек и перспективный тренер. Дайте ему шанс! Ему есть что доказывать, Сергей боролся бы в «Зените» за свою репутацию и не набирал бы тех футболистов, которые сейчас не нужны Питеру. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полная версия интервью с Дмитрием Селюком
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