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Патрик Вьейра готов возглавить «Арсенал»
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Патрик Вьейра готов возглавить «Арсенал» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Француз Патрик Вьейра заявил, что готов сменить Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала». В настоящее время 41-летний Вьейра возглавляет клуб МЛС «Нью-Йорк Сити».
Арсен Венгер, объявивший на прошлой недели об уходе из «Арсенала», который он возглавлял почти 22 года, сказал, что хотел бы видеть своим преемником Патрика Вьейра. В бытность футболистом Вьейра провел девять сезонов в «Арсенале», которым руководил Венгер. Сам Патрик готов возглавить «Арсенал», но связан контрактом с американским клубом.
"Конечно, для меня большая честь быть связанным с «Арсеналом», — приводит «Спорт-Экспресс» Патрика Вьейра. — Я провел там девять лет, люблю этот клуб. Там я играл в свой лучший футбол и сделал себе имя. У меня отличные отношения с «Арсеналом». Этого мало, конечно, чтобы тренировать эту команду, но я готов возглавить любой клуб в Европе. Не хочу, чтобы это воспринималось как готовность уйти из «Нью-Йорка» в любой момент. Но если вопрос о том, готов ли я тренировать в Европе, то скажу, что готов. Думаю, мы все трудимся для того, чтобы однажды возглавить самые великие клубы. Но если «Арсенал» ко мне обратится прямо сейчас, переговоры будет вести сложно, поскольку у нас разгар сезона в МЛС".
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