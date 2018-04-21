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Венгер может возглавить «Монако», «Эвертон» или одну из сборных
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Венгер может возглавить «Монако», «Эвертон» или одну из сборных 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не станет завершать карьеру по окончании нынешнего сезона, утверждает The Telegraph. Сообщается, что 68-летний специалист может возглавить «Монако» или «Эвертон». Также Венгер интересуется работой в одной из сборных. Отмечается, что летом 2016 года он внимательно следил за ситуацией в сборной Англии, когда ее покинул Рой Ходжсон. Не исключается вариант, при котором Венгер все-таки решит завершить тренерскую карьеру. Тогда он станет генеральным менеджером «ПСЖ». Ранее стало известно, что Венгер покинет «Арсенал» по окончании нынешнего сезона. Он возглавлял команду с 1996 года.
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