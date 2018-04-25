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Венгер заявил, что продолжит карьеру после ухода из ФК «Арсенал»
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Венгер заявил, что продолжит карьеру после ухода из ФК «Арсенал» 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 25 апреля. Главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Арсен Венгер не планирует завершать карьеру после ухода со своего поста. Слова французского специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.
В пятницу «Арсенал» объявил, что по окончании сезона Венгер покинет пост главного тренера команды, который занимал с 1996 года.
"Нет, безусловно, я продолжу работать", — сказал 68-летний француз в ответ на вопрос о том, продолжит ли он карьеру после ухода со своего поста.
Под руководством Венгера «Арсенал» три раза становился чемпионом Англии и семь раз — обладателем Кубка страны. «Арсенал» в сезоне-2002/03 стал чемпионом Англии, не проиграв ни одного матча, всего лондонский клуб не проигрывал 49 матчей подряд.
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