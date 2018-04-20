Компании bwin составила список кандидатов на замену главного тренера «Арсенала»

Аналитики букмекерской компании bwin Россия составили список вероятных кандидатов на замену главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера , сообщили «Ленте.ру» в компании.

Согласно оценкам экспертов bwin, новым главным тренером «канониров», с большой долей вероятности, станет итальянский специалист Карло Анчелотти

В тройке основных претендентов на должность главного тренера, согласно оценкам БК bwin Россия, также присутствуют Томас Тухель Йоахим Лёв и Среди вероятных кандидатов также присутствуют Массимилиано Аллегри и даже бывший футболист «Арсенала» Тьери Анри.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер 20 апреля объявил, что покинет свой пост по окончании этого сезона. Французский наставник возглавляет «Арсенал» на протяжении 22 лет — с 1996 года. Под его руководством лондонская команда трижды становилась чемпионом Англии и по семь раз выигрывала Кубок и Суперкубок страны.