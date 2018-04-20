Ещё
Компании bwin составила список кандидатов на замену главного тренера «Арсенала»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компании bwin составила список кандидатов на замену главного тренера «Арсенала» 

Lenta.ru 37 минут назад
Аналитики букмекерской компании bwin Россия составили список вероятных кандидатов на замену главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера, сообщили «Ленте.ру» в компании.
Согласно оценкам экспертов bwin, новым главным тренером «канониров», с большой долей вероятности, станет итальянский специалист Карло Анчелотти.
В тройке основных претендентов на должность главного тренера, согласно оценкам БК bwin Россия, также присутствуют Томас Тухель и Йоахим Лёв и Среди вероятных кандидатов также присутствуют Массимилиано Аллегри и даже бывший футболист «Арсенала» Тьери Анри.
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер 20 апреля объявил, что покинет свой пост по окончании этого сезона. Французский наставник возглавляет «Арсенал» на протяжении 22 лет — с 1996 года. Под его руководством лондонская команда трижды становилась чемпионом Англии и по семь раз выигрывала Кубок и Суперкубок страны.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера2
Украина поставила условие арбитру из Крыма72
Российский чемпион возил кокаин и попался коллегам
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение