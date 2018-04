Фабрегас — об уходе Венгера: Он был моим отцом, я многим обязан этому человеку

Напомним, сегодня, 20 апреля, французский специалист объявил об уходе из лондонского «Арсенала» по окончании сезона.

"Никогда не забуду его заботу, поддержку и советы. Он всегда в меня верил. Я многим обязан этому человеку. Можно сказать, что Венгер был моим отцом, который старался сделать меня лучше. Арсен, ты заслужил уважение всего мира. Будь счастлив", — написал испанец в Instagram.

Wow. I never expected that but it shows the great dignity and class of the man. I will never forget his guidance and support, his tutelage and mentorship. He had faith in me from day one and I owe him a lot, he was like a father figure to me who always pushed me to be the best. Arsene, you deserve all the respect and happiness in the world. #classact 🙏🏻

Публикация от Cesc Fàbregas (@cescf4bregas)

20 Апр 2018 в 2:58 PDT