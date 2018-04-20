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«Челси» по пенальти обыграл «Порту» и вышел в финал Юношеской лиги УЕФА
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«Челси» по пенальти обыграл «Порту» и вышел в финал Юношеской лиги УЕФА 

Советский спорт 36 минут назад
Игра состоялась в швейцарском Ньоне, где также пройдут второй полуфинал и финал. Основное время завершилось вничью — 2:2. В составе «Порту» отличились Диогу Кейрош и Жоау Мариу. У «Челси» забивали Дайшон Редон и Джошуа Грант.
В серии пенальти точнее оказался «Челси» — 5:4. Во втором полуфинале сыграют «Манчестер Сити» и «Барселона», эта игра начнется в 18:00 по Москве. Финал состоится 23 апреля.
Юношеская лига УЕФА 1/2 финала «Челси» — «Порту» — 2:2. По пенальти — 5:4  Голы: Редан, 29, Грант, 86 — Кейрош, 40, Мариу, 80
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