Тарасов назвал лучший и худший матч «Локомотива» в этом сезоне

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что нынешний состав команды — самый сильный за последние 8 лет. По его мнению, поединок против "Спартака" в первом круге (4:3) является лучшим в текущем сезоне.

— Самая сильная команда за эти восемь лет?

— Конечно, нынешняя! Далее — сезона-2013/14. Тогда мы шли к чемпионству… Болельщики меня поймут, если скажу, что не хочу воспоминаний. Было чувство острой обиды и разочарования.

— Лучший и худший матчи «Локомотива» в этом сезоне…

— Лучший — со «Спартаком» в первом круге, после которого команда обрела большую уверенность в себе. Худший — пожалуй, матч второго круга с «Амкаром».

— Феноменальная способность: стать «королями Москвы», разобравшись со всеми прямыми конкурентами, но уступить «Амкару», «Тосно», «Уфе».

— Думаю, в первую очередь, дело в паузах на сборную. Такое ощущение, что в этих промежутках теряется наша «химия» на поле. Плюс перелеты. Фарфан и Чорлука слетали в Америку. Чарли вернулся, проснулся на базе в четыре утра и, с трудом осознавая происходящее, пошел пить кофе… Главное — каждый раз перебарывать эту ситуацию и снова набирать ход.