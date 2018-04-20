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Тарасов назвал лучший и худший матч «Локомотива» в этом сезоне
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Тарасов назвал лучший и худший матч «Локомотива» в этом сезоне 

Евро-футбол.Ру 38 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что нынешний состав команды — самый сильный за последние 8 лет. По его мнению, поединок против "Спартака" в первом круге (4:3) является лучшим в текущем сезоне.
— Самая сильная команда за эти восемь лет?
— Конечно, нынешняя! Далее — сезона-2013/14. Тогда мы шли к чемпионству… Болельщики меня поймут, если скажу, что не хочу воспоминаний. Было чувство острой обиды и разочарования.
— Лучший и худший матчи «Локомотива» в этом сезоне…
— Лучший — со «Спартаком» в первом круге, после которого команда обрела большую уверенность в себе. Худший — пожалуй, матч второго круга с «Амкаром».
— Феноменальная способность: стать «королями Москвы», разобравшись со всеми прямыми конкурентами, но уступить «Амкару», «Тосно», «Уфе».
— Думаю, в первую очередь, дело в паузах на сборную. Такое ощущение, что в этих промежутках теряется наша «химия» на поле. Плюс перелеты. Фарфан и Чорлука слетали в Америку. Чарли вернулся, проснулся на базе в четыре утра и, с трудом осознавая происходящее, пошел пить кофе… Главное — каждый раз перебарывать эту ситуацию и снова набирать ход.
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